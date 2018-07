Presidente do Santos aprova árbitro da decisão com Palmeiras

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi o sorteado para apitar o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras, que será realizado às 22h, na Vila Belmiro. Ele terá como auxiliares, Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, com Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza e Danilo Ricardo Simon Manis como quarto e quinto árbitros, respectivamente.

O presidente do Santos, Modesto Roma, elogiou o nome sorteado para o clássico. "É um trio experiente e competente. Acredito que teremos uma arbitragem de ótimo nível, com condições totais de conduzir a partida da melhor maneira possível. Que seja realizado um grande espetáculo na Vila Belmiro", disse o dirigente.

O último jogo do Santos sob o comando de Luiz Flávio de Oliveira teve a vitória alvinegra por 3 a 1, sobre o São Paulo, em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil, dia 28 de outubro.

Já a última partida do Palmeiras foi no dia 17 de agosto do ano passado, pelo Brasileiro, quando foi o árbitro auxiliar na derrota alviverde para o São Paulo por 2 a 1. O sorteio do árbitro do segundo jogo da final acontece na próxima segunda-feira.