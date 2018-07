Presidente do Santos chama Andrés Sanchez de mentiroso

SÃO PAULO - O presidente do Santos Luis Alvaro Ribeiro acusou o diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Andrés Sanchez, de mentir ao dizer que ele não pediu a dispensa de Neymar dos amistosos, durante entrevista à Rádio Estadão ESPN nesta segunda-feira, 18.

Quando perguntado se pediu desculpas a Andrés por declarações, após o primeiro jogo pelas semifinais da Libertadores na semana passada, de que o Corinthians estaria sendo favorecido por Andrés e Mano Menezes, porque nenhum jogador da equipe foi convocado pela seleção, Luis Álvaro respondeu: "Pedir descupa por quê? Quem tinha que pedir desculpas era ele, porque ele mentiu. Disse que eu não tinha pedido a desconvocação do Neymar, o que é uma mentira deslavada".

Para o presidente, a convocação do astro do Santos prejudicou a equipe e teria sido uma manobra para favorecer o clube alvinegro."Testar o Neymar não faz o menor sentido, todo mundo sabe como ele joga. Tenho comprovação médica de que o menino voltou esbagaçado dessa excursão com a seleção".

Na manhã de hoje, enquanto participava do programa Jogo Aberto, na TV Bandeirantes, André Sanchez ironizou dizendo que o Santos é o favorito à vaga na final da Libertadores, pois tem "o melhor elenco do Brasil, o melhor jogador do Brasil e o melhor presidente."