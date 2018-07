Presidente do Santos confirma interesse em Miralles

SANTOS - O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, confirmou nesta quinta-feira, em entrevista para a RedeTV!, que está tentando a contratação do atacante argentino Ezequiel Miralles. O jogador de 27 anos, que defende o Colo Colo, do Chile, também interessa a outros clubes brasileiros, como Grêmio e Botafogo.

"Estamos negociando, mas também tem outros nomes", revelou o presidente santista, adiantando que espera uma definição "rápida" sobre a possível contratação de Miralles. O atacante argentino, inclusive, marcou um gol na vitória do Colo Colo sobre o Santos, no dia 16 de março, no Chile, pela Libertadores.

A contratação de um reforço para o ataque é prioridade no Santos. No elenco atual do clube, o técnico Muricy Ramalho perderá três atacantes num futuro próximo: Zé Eduardo está vendido ao Genoa, Maikon Leite tem pré-contrato com o Palmeiras e Keirrison será devolvido ao Barcelona após o fim do seu empréstimo.

