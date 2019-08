Presidente do Santos confirma interesse em negociar Cueva

O presidente do Santos, José Carlos Peres, confirmou que o clube tem interesse na venda do meia Christian Cueva, que não tem sido aproveitado por Jorge Sampaoli. Segundo o dirigente, há um clube interessado no jogador peruano e conversas para o negócio ser concretizado já estão sendo feitas.

"O Cueva pode ser negociado. Ele sempre tem (proposta), é um jogador de nível, que fez uma bela Copa América e nós temos que tirar um estrangeiro do time. Como ele não está jogando, não está sendo escalado, obviamente é um dos candidatos (a sair). E é para venda, não nos interessa emprestá-lo. Já tem uma proposta, que ainda não atendeu o que nós queremos e é de fora do Brasil", disse o dirigente, sem querer revelar o nome ou País do clube interessado no jogador.

Cueva não foi relacionado para os últimos três jogos. Além dele, o Santos conta com mais sete estrangeiros, sendo que o meia costa-riquenho Bryan Ruiz e o zagueiro argentino Nogueira não tem sido aproveitados. Somam-se a lista os colombianos Aguilar e Uribe, o uruguaio Carlos Sánchez, o venezuelano Yeferson Soteldo e o paraguaio Derlis González. Todos têm sido utilizados por Sampaoli.

O dirigente também comentou sobre as declarações do meia Jean Mota, que após a derrota para o São Paulo, por 3 a 2, no sábado, disse que não tem sido utilizado porque o dirigente mandou não escalá-lo.

"Não existe proposta por ele (Jean Mota) e se tivesse aparecido algo, eu iria chamá-lo para conversar. Se ele está reclamando (de não jogar), ele pode ficar tranquilo, pois eu não fiz nenhum pedido para o Sampaoli tirá-lo do time", afirmou o dirigente.