Presidente do Santos reúne-se com prefeito para construir arena

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, reuniu-se nesta terça-feira com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, para discutir a construção de um novo estádio na cidade. A arena, para 25 mil torcedores, seria levantada no terreno onde atualmente fica a Associação Atlética dos Portuários de Santos, próxima ao CT Rei Pelé.

O estádio não seria usado apenas pelo Santos. Alguns jogos do Jabaquara e da Portuguesa Santista também poderiam ser disputados no local.

Tanto o presidente do Santos como o prefeito afirmaram que a ideia da construção da arena ainda é embrionária. Ambos não quiseram dar detalhes do negócio.

Pelo projeto discutido nesta terça-feira na Prefeitura, a Vila Belmiro seria preservada e continuaria sendo utilizado para jogos menores. O presidente do Santos sempre se refere ao estádio como “templo sagrado”.