Presidente do Santos diz confiar na palavra de Andrés Sanches

O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, garantiu nesta quinta-feira que está tranquilo em relação aos boatos de que Paulo Henrique Ganso, um dos astros do seu elenco, pode estar se transferindo para o Corinthians. Em entrevista à Rádio Estadão/ESPN, o dirigente usou sua esposa como exemplo do que o clube está vivendo.

"Quem casou, como eu, com uma mulher bonita, sabe que o ônus de se ter uma mulher bonita é ter uma paquera permanente em cima dela. Mas quando a mulher é fiel, e os jogadores do Santos são fiéis à mística da camisa santista, a gente fica tranquilo e não tem muito problema", garantiu Luis Alvaro.

Em relação à possibilidade de perder Ganso para o Corinthians, que pagaria a multa contratual para clubes brasileiros - muito inferior à para transferências internacionais - e serviria como ponte para o futebol europeu, o dirigente prefere acreditar que tudo não passa de boato.

"A única coisa que me parece bastante desagradável, inconveniente e antiética é a exploração quase cotidiana de uma possível transferência do Paulo Henrique pra um clube irmão, nosso companheiro. O presidente Andrés (Sanchez) é uma pessoa respeitabilíssima. Tenho absoluta certeza na lealdade dele, na veracidade de suas palavras. Mesma coisa com São Paulo, Palmeiras e com o Internacional de Porto Alegre", explicou.

O dirigente acha que há um interesse em desestabilizar o ambiente santista. "As notícias sempre às vésperas de um jogo importante acabam tendo o condão de desestabilizar emocionalmente não apenas o atleta, mas torcida e outros atletas", revelou, antes de garantir que o elenco está unido no propósito de classificar o Santos à próxima fase da Copa Libertadores.

