Presidente do Santos diz ter interesse em Borja: 'Depende só do Palmeiras'

O presidente do Santos, José Carlos Peres, afirmou na noite deste domingo que tem interesse em contar com o atacante Miguel Borja, do Palmeiras. O clube da Vila Belmiro admite buscar um centroavante e vê no colombiano uma opção para um possível empréstimo, já que o jogador está em baixa no time do técnico Luiz Felipe Scolari e sequer foi relacionado para a partida do time no último domingo, contra o Atlético-MG.

"Depende só do Palmeiras. Não cheguei a conversar sobre esse assunto, mas a possibilidade sempre existe", disse Peres durante entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. O presidente do Santos afirmou que a negociação seria complicada, principalmente pela questão financeira, já que o Palmeiras investiu em 2017 cerca de R$ 33 milhões para contratar o atacante.

Peres avaliou que apesar do interesse, a negociação seria complicada. "É um jogador que a gente entende que o Palmeiras pagou muito caro por ele, e depende deles de querer emprestar para outro time de São Paulo. Os times não gostam de emprestar jogador para um time de São Paulo, do mesmo Estado", afirmou o presidente santista, que citou ainda uma possível tentativa para trazer Ricardo Oliveira.

Por coincidência, Palmeiras e Santos dividem a liderança do Campeonato Brasileiro e vão se enfrentar pela próxima rodada. Com mando do time alviverde, o clássico será realizado na noite do próximo sábado, no estádio do Pacaembu.