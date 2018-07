Presidente do Santos diz ter recusado proposta por Zeca

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, descartou nesta terça-feira a chance de perder o lateral-esquerdo Zeca para o futebol europeu. O dirigente revelou, ao deixar reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), que o time recusou recentemente uma proposta pelo jogador e garantiu a procura por reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro.

"Chegou para nós uma proposta, e eu disse não. O próprio Zeca também recusou. Como nenhum dos dois quis, ele vai ficar", comentou o dirigente. Revelado na base do clube, o jogador de 21 anos despertou o interesses de clubes europeus e tem sido convocado para amistosos da seleção brasileira olímpica.

O clube já procura no mercado possíveis reforços. "Estamos buscando alguns. Buscamos o Rodrigão, que classificou o Campinense nesse fim de semana. Também fomos buscar o Noguera, no Banfield, da Argentina. Estamos trabalhando para reforçar a equipe sem perder o atual elenco", explicou. Outra busca do Santos é por Moreno, do Atlético Nacional, da Colômbia, mas como o time disputa a Libertadores, as negociações não avançaram.