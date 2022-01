Presidente do Santos exalta futuro do sub-20 e minimiza goleada: 'Faz parte'

O presidente do Santos, Andres Rueda, exaltou a campanha feita pelo time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior e afirmou que a equipe da Vila Belmiro terá "um brilhante futuro" pela frente. Apesar da derrota por placar elástico de 4 a 0 diante do Palmeiras, o elenco e a diretoria do time alvinegro buscaram levantar a cabeça logo após a final desta terça-feira.

"Não foi o resultado que esperávamos. Faz parte do futebol. Mas isso não tira o brilho da excelente campanha que nossos meninos fizeram. Com certeza amadureceram muito e um brilhante futuro os aguarda. Parabéns à nossa geração sub-20, cabeça erguida, que novos desafios nos esperam", publicou Andres Rueda em suas redes sociais.

Leia Também Após título na Copinha, torcedores rivais lamentam fim do meme e palmeirenses atualizam música

O presidente santista não conseguiu acompanhar de perto a reta final da Copa São Paulo porque testou positivo para a covid-19 na última sexta-feira. Quem também está isolado por conta da doença é o técnico da equipe principal, Fábio Carille, que inclusive estará de fora da estreia do time no Campeonato Paulista. O auxiliar Leandro Silva estará à beira do gramado.

Outro que usou as redes sociais para exaltar a campanha do time santista foi o atacante Lucas Barbosa, destaque da equipe na Copinha e que ficou fora da decisão por ter sido suspenso na semifinal contra o América-MG, jogo em que marcou dois gols.

"Fomos de desacreditados a vice-campeão do maior campeonato de base. Diversos sentimentos passam dentro de mim, mas os maiores são de GRATIDÃO E ORGULHO. Espero ter correspondido a expectativa de cada um, podem ter certeza que dei o meu melhor. É só o começo de uma história linda que vamos viver juntos. Obrigado @santosfc e obrigado torcida maravilhosa...", publicou o jovem em sua conta no Instagram.