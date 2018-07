Presidente do Santos mostra preocupação em perder o volante Arouca

Modesto Roma Júnior, o novo presidente do Santos, que assumiu o cargo oficialmente nesta sexta-feira, afirmou em entrevista à rádio Globo que está preocupado com a situação do volante Arouca, um dos principais jogadores da equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira.

O atleta tem contrato até junho de 2017, mas teria recebido boas propostas e pode deixar o clube - o Palmeiras seria um dos interessados. O jogador está com parte de seus salários atrasados, o que o incomoda muito, e ainda não se reuniu com o novo mandatário. Uma reunião entre o dirigente e representantes do atleta deverá ocorrer no próximo dia 7.

Os jogadores do Santos voltarão aos trabalhos no próximo dia 7. A ideia da comissão técnica é realizar exames médicos e treinos físicos mais puxados nos primeiros dias. Treinamento com bola, de acordo com Carlito Macêdo, apenas a partir do dia 11. Nenhum amistoso foi confirmado até agora.