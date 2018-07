Presidente do Santos nega interesse por Ronaldinho e quer ajudar Atlético-MG

SÃO PAULO - O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, revelou ter recebido a informação de que Ronaldinho Gaúcho estaria disposto a jogar no Santos em 2013. Ele rasgou elogios ao jogador, mas garantiu que não negocia com o craque. “Não jogo sujo. Enquanto ele estiver sob contrato eu não procuro”, disse.

O dirigente disse que conversou na manhã desta segunda-feira com o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, mas não tocou no assunto Ronaldinho. Segundo Luis Alvaro, ele apenas ligou para Kalil a fim de tentar ajudar o colega a conseguir segurar o meia Bernard no clube.

O garoto de 20 anos recebeu sondagens de vários clubes da Europa e Luis Alvaro está disposto a passar a Kalil a experiência adquirida nas negociações para renovar o contrato de Neymar até 2014. “Estou pronto para ajudá-lo e fornecer know how”, disse.

Muricy Ramalho lembrou o fato de Neymar ter vários compromissos com seus patrocinadores – o mesmo pode acontecer com Bernard. “Para manter o nosso principal jogador, dependemos demais dos parceiros e o treinador precisa entender isso”, disse.