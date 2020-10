Presidente do Santos, Orlando Rollo passa mal e é levado para hospital

O presidente do Santos, Orlando Rollo, precisou ser levado para um hospital em Santos, após passar mal quando estava a caminho de São Paulo. Após exames clínicos, foi constatado que o dirigente tem um quadro hipertensivo.

Confira a nota divulgada pelo Santos:

O presidente do Santos FC, Orlando Rollo, estava a caminho de São Paulo, hoje pela manhã, para reuniões durante toda esta quinta-feira, além de visita técnica na Chácara Nicolau Moran, quando se sentiu mau e retornou para a cidade de Santos. Foi encaminhado imediatamente para o Hospital Unimed Santos, onde foi atendido pelo Dr. Carlo Alba.

Após exames clínicos, ficou constatado um quadro hipertensivo. Orlando Rollo foi medicado e o quadro é estável. Segundo o médico, ele necessita de um período de cinco dias de repouso. A equipe do Dr. Carlos Alba continua acompanhando todo o procedimento com o presidente do Santos FC.

