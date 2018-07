Presidente do Santos pretende manter jogadores Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, espera manter Neymar, Paulo Henrique, André e as demais estrelas do time - que ele diz valer mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 273 milhões) - por um longo prazo. O dirigente reforça que o projeto de sua administração não é vender jogadores. Para ele, o clube ganha mais mantendo-os do que negociando-os rapidamente.