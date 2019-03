Presidente do Santos provoca torcida do Corinthians: 'Vamos matar os gambás'

O presidente do Santos, José Carlos Peres, fez uma provocação ao Corinthians nesta quinta-feira ao convocar a torcida santista para o clássico com o rival, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista.

"Agora é bola para frente. Vamos ser campeões! Na segunda-feira [8 de abril], quero todo mundo aqui no Pacaembu. Vamos esgotar esses ingressos imediatamente e fazer um grande jogo contra o Corinthians já no primeiro jogo, e no segundo a gente mata os gambás de vez", disse o dirigente.

A convocação de Peres é para o segundo jogo, dia 8 de abril, no Pacaembu, quando o time da Vila Belmiro será o mandante, em jogo de torcida única. Na partida de domingo, em Itaquera, só haverá corintianos no estádio.

Peres não gostou da marcação da segunda partida com o Corinthians para uma segunda-feira, mas considerou o fato da necessidade de respeitar o acordo com a televisão. "Lamento muito, também não gostei, acho que é um jogo que merecia ser no domingo ou no sábado. Mas a televisão resolveu colocar na segunda, e a gente tem que aceitar. Acho que prejudica o torcedor."