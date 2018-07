Presidente do Santos rechaça troca envolvendo Ganso

SANTOS - A opinião do vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, de que a hipotética troca com o Cruzeiro entre Ganso e Montillo seria "interessantíssima", não agrada o mandatário do Santos. Luis Álvaro discorda veementemente da ideia, faz questão de afirmar que não há nada entre os dois clubes a respeito deste assunto e Paulo Henrique é do Santos e tem contrato com o clube até 2015.

"Só trocaria o Ganso pelo time inteiro do Barcelona, tendo o Sandro Rossel (presidente da equipe catalã) como gerente de futebol e ainda pediria um dinheiro como compensação", destacou Luis Álvaro, apostando que o talento do atleta irá se sobressair no ano do centenário do Santos. "O Ganso volta na quinta-feira com uma vontade louca de demonstrar seu futebol clássico, que encantou o mundo".

Atleta e direção ainda não entraram em um acordo sobre um novo contrato e vivem às voltas com diversas polêmicas. O grupo DIS, que tem 55% do passe do jogador, também está em constante atrito com os dirigentes santistas. Atualmente, Paulo Henrique recebe cerca de R$ 130 mil por mês.

FUCILE

Luis Álvaro também afirmou que os entendimentos com o lateral-direito do Porto, de Portugal, o uruguaio Jorge Fucile, estão adiantadas. "Os entendimentos com o empresário e o jogador já estão bem adiantadas", disse o presidente do clube santista. Segundo ele, o Porto pediu para o Santos manifestar, por escrito, o interesse pelo atleta. "Só faremos isso após resolver a questão do Danilo, mas o Fucile nos interessa, sim", disse. O Santos, que completa 100 anos no próximo dia 14 de abril, é o único dos grandes paulistas que ainda não se reforçou para esta temporada.