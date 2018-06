Presidente do Santos revela acerto com Gabriel e busca acordo com Inter de Milão

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou que o clube já tem um acordo com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, para que ele reforce o time em 2018. Porém, destacou que a negociação para promover o retorno do jogador está longe do fim, pois será preciso convencer a Inter de Milão a cedê-lo por empréstimo e ainda arcar com o pagamento de parte do seu salário.

+ Gabigol vence prêmio 'Lixeira de Ouro', de pior estrangeiro na Itália

"Temos conversações com a Inter de Milão. Fizemos a nossa proposta e estamos aguardando o retorno de lá. Entre nós e o jogador está tudo fechado. Dependemos da Inter, onde hoje os chineses mandam", disse Peres em entrevista à FPF TV, o canal de vídeos no YouTube da Federação Paulista de Futebol.

Gabriel foi negociado pelo Santos com a Inter de Milão em julho de 2016, mas pouco atuou pelo clube italiano, tendo disputado apenas 11 partidas. Um ano depois, então, foi emprestado para o Benfica, também recebendo poucas chances - participou de quatro jogos.

Na avaliação de Peres, o alto investimento feito pela Inter de Milão em Gabriel pesa contra o seu retorno ao Santos, pois os dirigentes do clube italiano gostariam de recuperar parte do valor gasto ao invés de cedê-lo ao time que o negociou.

"Contra o Santos, pesa o fato de tê-lo vendido por R$ 66 milhões e os chineses não se conformam: '66 milhões, e agora eu te dou um ano praticamente, com boas condições'. Estamos tentando quebrar esse gelo e caminhando para um acerto", afirmou o dirigente.

Assim, o Santos precisa chegar a um acerto com a Inter, em uma negociação que envolve o pagamento de um valor pelo empréstimo do atacante e parte do seu salário. Enquanto isso, Gabriel, que foi dispensado pelo Benfica seis meses antes do fim do seu acordo de empréstimo, passa férias no Brasil.

Peres também comentou a possibilidade de o Santos se reforçar com Robinho e explicou que as conversações não avançaram com o atacante, que está sem clube após o encerramento do seu vínculo com o Atlético Mineiro. "A negociação parou, espero que retome mais à frente", comentou.

Para a temporada 2018, o Santos já se reforçou com o lateral-esquerdo Romário e o atacante Eduardo Sasha. Peres assegurou que mais nomes vão ser anunciados nos próximos dias pelo clube. "Teremos mais quatro ou cinco contratações. São contratações pontuais e com um dinheiro bem gasto, com quase certeza de acerto", disse.