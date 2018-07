Presidente do Santos volta a ser internado para exames

SANTOS - O presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, foi internado novamente nesta terça-feira para realização de exames médicos, segundo informou a assessoria de imprensa do clube. O dirigente vem sofrendo com uma série de problemas de saúde e deu entrada novamente no Hospital Albert Einstein.

De acordo com o site do clube, Luís Álvaro seria submetido a uma bateria de exames cardiopulmonares. Ainda de acordo com a nota, "ele passa bem e deve receber alta na sexta-feira (19). Até lá, continuará participando normalmente das decisões do clube".

Luís Álvaro tem um histórico de problemas cardíacos e chegou a ficar internado por 60 dias durante este ano, inclusive sendo submetido a um cateterismo. Após voltar de uma licença médica, o presidente vinha realizando sessões de terapia em casa, até ter que ser novamente internado nesta terça.