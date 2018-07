Presidente do São Paulo abre as portas para técnico experiente

O presidente Carlos Miguel Aidar abre as portas do Morumbi para técnicos experientes. Quer que o substituto de Muricy não se perca com períodos de adaptação, chegue pronto e com estofo para recolocar o São Paulo no caminho das vitórias e do bom futebol. Nomes como Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga estão na mira, além de outros dois estrangeiros. Todos eles fazem parte do cardápio do dirigente, que não torce o nariz por nenhum bom profissional.

Enquanto não encontra o treinador ideal, faz questão de dar confiança ao interino Milton Cruz, admitindo até a possibilidade de lançá-lo de vez no cargo. "Gostaria muito de ver o Milton em definitivo, seguro, no posto que vem exercendo. Pedi a ele que se desempenhasse ao máximo, que mostrasse que é capaz de dirigir o São Paulo. Por que não pode ser o técnico?", afirmou o presidente ao chegar ao estádio do Morumbi para o jogo contra a Portuguesa.