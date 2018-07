Presidente do São Paulo admite que negociação cria 'desconforto' com rival

SÃO PAULO - Carlos Miguel Aidar mal voltou à presidência do São Paulo e já começou a deixar sua marca. Entrou no meio da negociação entre o Palmeiras e Alan Kardec e agora está muito perto de oficializar a contratação do centroavante, artilheiro da equipe alviverde na temporada e cotado até para a seleção brasileira. O próprio dirigente admite que vai o caso vai estremecer as relações com o vizinho de muro.

"Sei que vai criar um desconforto entre São Paulo e Palmeiras. Mas é compreensível, porque nós não estamos aliciando o jogador. Estamos esperando o Palmeiras encerrar a negociação e só então entrarmos no circuito", garantiu Aidar, em entrevista à Band. "Ele só vai pular o muro do CT do Palmeiras para o CT da Barra Funda."

O próprio dirigente, porém, confirma que já conversou com o Benfica, dono dos direitos federativos do centroavante, e com um empresário do atleta. "O Alan (Kardec) tem um agente que cuida dos seus interesses. Com esse agente nós conversamos. Não sei como foram as conversas que esse agente teve com o jogador, o pai (e agente de Kardec) e mesmo o Benfica."

Aidar garante que a contratação não está definida. "Estamos esperando o Palmeiras exercitar a preferência como o Benfica requereu e se o Palmeiras não exercitar como o Benfica exigiu aí então vamos entrar no negócio."

De acordo com o presidente do São Paulo, o Benfica estipulou um prazo de cinco dias, que vence nessa terça-feira. Se até quarta-feira o Palmeiras não cobrir a proposta do São Paulo e Alan Kardec não entrar em acordo com a diretoria alviverde, os são-paulinos concretizam o negócio.