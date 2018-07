Presidente do São Paulo é internado para fazer exames

SÃO PAULO - O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, foi internado na manhã desta quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês para a realização de exames clínicos. A assessoria de imprensa do hospital não se posicionou sobre o assunto, mas a reportagem apurou que o dirigente resolveu passar por uma bateria de testes após apresentar sintomas de fadiga e estresse. Ele passará a noite no hospital para ser avaliado por um período maior, mas a princípio o quadro é estável.

Juvenal está no terceiro mandato à frente do clube e tem passado por forte carga de stress nos últimos dias especialmente pela péssima fase que o São Paulo tem vivido. O presidente é apontado pela torcida como responsável direto pelo fracasso da equipe na temporada e tem dado sinais a pessoas próximas de estafa física. Não são poucos os amigos e pessoas próximas que pedem que ele reduza o ritmo.

Reconhecido pelo grande prestígio dentro do clube e pela forma implacável como conduz a política interna, ele sofreu um duro golpe ao ver o ex-diretor jurídico Kalil Rocha Abdalla se desligar da diretoria para concorrer à presidência no ano que vem. A saída foi a última entre uma série de ex-aliados que começam a mudar de lado.

A assessoria de imprensa do clube soltou um curto comunicado confirmando a internação. "O Presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvêncio, internou-se nesta quinta-feira (22) para a realização de exames de rotina no Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo."

Juvenal Juvêncio deve retomar as suas atividades normais à frente do São Paulo Futebol Clube nesta sexta-feira (23).