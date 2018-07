Presidente do São Paulo se diz preocupado com arbitragem do clássico

A diretoria do São Paulo está preocupadíssima com a arbitragem para o decisivo clássico desta quarta-feira, contra o Corinthians, pela Copa Libertadores, pois a escolha de Sandro Meira Ricci não traz boas lembranças para o torcedor tricolor. Nas 17 partidas que já apitou do clube, foram sete vitórias, três empates e sete derrotas. Para piorar, foram marcados quatro pênaltis a favor do adversário e nenhum para o time do Morumbi.

"Fico preocupado com a escolha dele. O retrospecto é ruim em relação ao São Paulo. Em 17 partidas, tivemos dez jogadores expulsos e o Corinthians só teve um. Estamos preocupados com a arbitragem e espero que ele não confirme essa estatística desastrosa", afirmou Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo.

O fator que chama a atenção é que o juiz brasileiro da Copa do Mundo não costuma poupar os cartões vermelhos nos duelos tricolores. Tanto que nesses confrontos que apitou foram 10 expulsos do São Paulo contra seis do adversário, sendo que desde dezembro de 2009, seis são-paulinos foram para o chuveiro mais cedo e nenhum jogador do adversário tomou vermelho.

A primeira partida entre Corinthians e São Paulo pela Libertadores foi apitada por Ricardo Marques Ribeiro, que ignorou um empurrão de Emerson no lateral-direito Bruno na jogada que culminou no segundo gol do Corinthians na partida. Vale lembrar que o time do Morumbi costuma pedir arbitragem internacional nas partidas entre brasileiros na Libertadores.

"Eu estive na sede da Conmebol e questionei o presidente da entidade sobre o motivo de não colocar árbitros estrangeiros nas partidas que têm rivalidade local. Ele falou que antes era por motivo de custo, mas que existe a intenção de mudar isso nas próximas competições", continuou Aidar, temeroso da arbitragem de Sandro Meira Ricci.

JOGOS DO SÃO PAULO APITADOS POR RICCI

20/10/2013 - Campeonato Brasileiro - Fonte Nova

Bahia 0 x 1 São Paulo

Expulsões: Denilson, 33'/1T; Maicon, 31'/2T

1/9/2013 - Campeonato Brasileiro - Maracanã

Botafogo 0 x 0 São Paulo

2/6/2013 - Campeonato Brasileiro - Independência

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

Expulsões: Denilson, 16'/2T

12/9/2012 - Campeonato Brasileiro - Independência

Atlético-MG 1 x 0 São Paulo

Expulsões: Douglas, 27'/1T

21/8/2012 - Copa Sul-Americana - Morumbi

São Paulo 2 x 0 Bahia

20/5/2012 - Campeonato Brasileiro - Engenhão

Botafogo 4 x 2 São Paulo

Herrera (pênalti), 22'/2T

16/10/2011 - Campeonato Brasileiro - Serra Dourada

Atlético-GO 3 x 0 São Paulo

Anselmo (pênalti), 25'/2T

25/9/2011 - Campeonato Brasileiro - Engenhão

Botafogo 2 x 2 São Paulo

Loco Abreu (pênalti), 39'/1T

10/8/2011 - Copa Sul-Americana - Presidente Vargas

Ceará 2 x 1 São Paulo

Expulsões: Denilson, 1'/2T

8/6/2011 - Campeonato Brasileiro - Arena do Jacaré

Atlético-MG 0 x 1 São Paulo

17/10/2010 - Campeonato Brasileiro - Morumbi

São Paulo 4 x 3 Santos

Expulsões: Richarlyson, 12'/2T

Neymar (pênalti), 26'/2T

16/5/2010 - Campeonato Brasileiro - Morumbi

São Paulo 1 x 2 Botafogo

6/12/2009 - Campeonato Brasileiro - Morumbi

São Paulo 4 x 0 Sport

Expulsões: Renato Silva, 40'/1T

Expulsões do Sport: Moacir, 32'/1T; Cesar, 29'/2T

22/11/2009 - Campeonato Brasileiro - Engenhão

Botafogo 3 x 2 São Paulo

Expulsões: Richarlyson, 26'/2T

Expulsões do Botafogo: Juninho, 39'/2T; Jobson, 44'/2T; Rodrigo Dantas, 45'/2T

28/10/2009 - Campeonato Brasileiro - Morumbi

São Paulo 1 x 0 Internacional

16/8/2009 - Campeonato Brasileiro - Ilha do Retiro

Sport 1 x 2 São Paulo

Expulsões: Miranda, 25'/2T; Renato Silva, 38'/2T

Expulsões do Sport: Wilson, 36'/2T

10/5/2009 - Campeonato Brasileiro - Maracanã

Fluminense 1 x 0 São Paulo