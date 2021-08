Presidente do São Paulo tem alta após internação de quase um mês por covid-19

Após passar quase um mês internado por covid-19, o presidente do São Paulo, Julio Casares, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira. Ele havia dando entrada no local no dia 31 de julho por precaução, com sintomas leves, após apresentar teste positivo para o novo coronavírus.

"Após tratamento da covid-19, o presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 26 de agosto. O presidente agradece todo carinho e mensagens que recebeu durante o período de internação", informou o clube, em comunicado.

Leia Também São Paulo faz acordo com STJD e Rigoni e Luciano escapam de suspensão

No período de internação, o dirigente precisou passar por internação tanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando na unidade semi-intensiva. O hospital não chegou a divulgar boletim médico público sobre a condição de saúde do presidente do clube do Morumbi.

Nesta quinta, a alta do cartola foi gravada em vídeo e publicada em suas redes sociais. Numa cadeira de rodas, procedimento padrão dentro do hospital, ele fez sinal de "ok" enquanto vestia um agasalho do São Paulo.

Casares chegou a tomar as duas doses da vacina contra a covid-19. O imunizante não tem garantia 100%, mas reduz os quadros graves da doença, internações e mortes.