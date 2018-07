Presidente do Sevilla diz que Luís Fabiano não quer sair O presidente do Sevilla, José María Del Nido, disse que conversou nesta quarta-feira com o atacante Luís Fabiano e que o brasileiro garantiu que não pretende sair do clube. A conversa se deu pelo fato de o jornal francês L''Equipe ter publicado uma entrevista na qual o jogador afirma que sua saída do clube após a Copa do Mundo da África do Sul "é muito provável".