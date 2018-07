Presidente do Sevilla é condenado a 7 anos de prisão

Del Nido foi considerado culpado da acusação de desvio de verbas publicas na cidade de Marbella, que fica ao sul da Espanha, sendo que a corte de Madri ainda reduziu em seis meses a sentencia inicial, que era de sete anos e meio de prisão. O dirigente era acusado também de fraude no processo movido contra ele, mas acabou sendo absolvido deste crime, fato que fez a pena ser reduzida para sete anos.

Condenado, o presidente do Sevilla não pode mais apelar contra a sentença, embora possa pedir uma perdão do governo espanhol. O dirigente, que agora deverá deixar a presidência do clube que dirige há 11 anos, se envolveu em um esquema de corrupção com o ex-prefeito de Marbella Julián Muñoz, também condenado a sete anos e meio de prisão.

Na gestão de Del Nido no Sevilla, o clube conseguiu crescer no cenário europeu, conquistando dois títulos da Copa da Uefa, hoje Liga Europa, nas temporadas 2005/2006 e 2006/2007. Já na Espanha, o clube levou duas taças da Copa do Rei, a primeira em 2006 e depois a segunda em 2010.