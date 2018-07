Presidente do Shakhtar fala sobre ataques à bomba ao estádio

Dois dias depois do ataque ao estádio a Donbass Arena, estádio do Shaktar Donetsk, o presidente do clube Rinat Akhmetov se pronunciou oficialmente no site do clube. Apesar de lamentar o ocorrido, Akhmetov ressaltou que o incidente não deixou vítimas.

"Um edifício afetado, mesmo que seja um como o Donbass Arena, é uma ninharia quando comparado com algo de verdadeiro valor - vidas humanas", disse. "Se me perguntassem se eu estaria pronto a ver o nosso estádio ser despedaçado em mil pedaços pequenos e a perder todos os meus negócios em troca da paz no Donbass, eu concordaria sem hesitar um único segundo".

A guerra civil entre Rússia e Ucrânia chegou à Dombass Arena com duas bombas na manhã do sábado, causando sérios danos na fachada e instalações internas do estádio. "A nossa região caiu em desgraça e se encontra no meio de uma catástrofe humanitária. Estabelecer a paz e salvar o Donbass - eis a tarefa mais importante agora", completou o presidente.

Desde o início dos conflitos, a região de Donetsk é um dos principais alvos dos separatistas pró-Rússia. Com os riscos, o clube decidiu se mudar para Kiev. Antes do atentado de sábado, já havia corrido o boato que o estádio teria sido alvo de bombas na semana passada, fato desmentido no site oficial.