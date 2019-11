Presidente do Sport diz que vai processar Flamengo por contar título de 1987

O título da Copa União de 1987 voltou a ser polêmica nesta segunda-feira, dia seguinte à conquista do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Flamengo. Isso porque o clube rubro-negro se considera hepta, mas o Superior Tribunal de Justiça (STF) determinou que o Sport foi o campeão de 1987. O presidente do Sport, Milton Bivar, disse que entrará na Justiça contra o Flamengo.

"Esse negócio do Flamengo... Há 32 anos que fomos campeões e o Flamengo fica querendo dizer que é dele. Eu não preciso dizer. E não será porque o Flamengo vem todo ano com essa historinha que eu vou precisar dizer. Todo ano tem algo e isso terá que parar. Tem uma ação lá em Brasília, que eu estou gastando R$ 200 mil com advogados e uma hora isso terá que parar. Vou entrar com um processo para reaver esse custo, porque não posso toda hora ficar pagando por isso", afirmou Bivar.

"Eles podem falar o que quiserem, mas o único campeão é o Sport. Quem é campeão não precisa estar todos os anos provando que é, não", acrescentou.

Em 1987, o Flamengo venceu a Copa União, que tinha os maiores times do país - competição que acabou sendo organizada sem a CBF, que passava por uma crise financeira. Mas a confederação mandou que se jogasse um duelo semifinal com Inter (segundo colocado), Sport e Guarani (que venceram o Módulo Amarelo, um torneio sem os grandes).

No entanto, Flamengo e Inter se negaram a disputar os duelos. Assim, o Sport venceu o Guarani e acabou sendo considerado o campeão brasileiro daquele ano.

O Flamengo conta o título brasileiro de 1987 e se considera hepta. O time rubro-negro foi campeão em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019.