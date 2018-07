Presidente do STJD defende perda de pontos para briga de torcidas

BRASÍLIA - O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Flávio Zveiter, defendeu a perda de pontos como punição para briga de torcidas de clubes de futebol. Ele participou de uma reunião em Brasília com integrantes do governo federal, Ministério Público, Judiciário, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e federações para debater a questão da segurança nos estádio. A reunião é uma reação à briga em Joinville (SC) entre torcedores de Vasco e Atlético Paranaense no domingo passado, dia 8 de dezembro, na última rodada do campeonato brasileiro.

"Dependendo da gravidade vai haver a sugestão, e depende do Conselho Nacional de Esporte, para perda de pontos", afirmou Zveiter após a reunião. O Conselho Nacional de Esporte é um órgão ligado ao Ministério do Esporte. A decisão sobre a possibilidade de perda de pontos depende da aprovação do órgão, que tem representantes de confederações e clubes.

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, manifestou posição favorável a mais rigor nas punições esportivas. "A minha sugestão é que mais do que a punição pecuniária os clubes temem a punição técnica, temem mais a perda de 3 pontos do que R$ 3 milhões, porque os R$ 3 milhões pode arranjar em algum lugar, mas os 3 pontos a cobrança da torcida é mais dura", disse.

Zveiter acredita que, se aprovada, a medida poderia valer para o próximo campeonato brasileiro, mas dificilmente haveria tempo para implementar já nos campeonatos especiais. O STJD defende ainda a ampliação das multas e das punições de perda de mando de campo. Para o próximo ano está garantido até agora somente que as punições de perda de mando de campo serão cumpridas com portões fechados.