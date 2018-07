Presidente do Uruguai apoia Suárez e diz que ele não é racista O presidente do Uruguai, José Mujica, expressou na quinta-feira sua solidariedade ao jogador de futebol uruguaio Luis Suárez, do Liverpool, da Inglaterra, que foi criticado por se recusar a cumprimentar o capitão do Manchester United depois de ter sido suspenso por lhe ter proferido insultos racistas.