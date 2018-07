Presidente do Vasco promete trabalho para voltar à elite

JOINVILLE - O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, fez um rápido pronunciamento nos vestiários da Arena Joinville, na noite deste domingo, no interior catarinense, após o rebaixamento do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele prometeu muito trabalho para voltar à elite.

"Estamos trabalhando para projetar um Vasco melhor, para voltar à primeira divisão o mais rápido possível", disse Dinamite, que estava ao lado do diretor técnico do clube, Ricardo Gomes, no rápido pronunciamento após a derrota por 5 a 1 para o Atlético-PR pela última rodada do Brasileirão.

Dinamite também lamentou a violenta briga entre torcedores dos dois times nas arquibancadas do estádio, que provocou a paralisação da partida deste domingo por mais de 1 hora. "Estou triste por tudo o que ocorreu, não só pelo rebaixamento", afirmou o presidente do Vasco.