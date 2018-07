Presidente eleito da CBF diz que por ele, Felipão fica

O presidente eleito da CBF, Marco Polo Del Nero, culpa a escolha tática do técnico Luis Felipe Scolari como a responsável pela humilhação que passou o Brasil diante da Alemanha, na semi-final da Copa do Mundo. Mas deixa claro que, se depender dele, Felipão continua como treinador do time principal do Brasil.

"Por mim, ele (Scolari) fica", declarou Del Nero, em uma conversa exclusiva com Estado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. "O que aconteceu foi um erro tático. Esse foi o problema. Mas todos nós erramos. Isso acontece com qualquer um. O importante é que o trabalho foi bem feito. A campanha e a preparação foram boas. A base existe", declarou.

Del Nero venceu as eleições na CBF e é a pessoa que, em 2015, assumirá o comando do futebol brasileiro. Ele admite que será um período de "desafios". Mas garante que está "pronto" para assumir a função.

O dirigente ainda fez questão de destacar o "sucesso" da Copa do Mundo como evento e não descarta nem mesmo pensar em uma nova candidatura no futuro para que o Brasil receba o Mundial, a partir de 2030. "Porque não?", questionou.

INTERVENÇÃO

Del Nero ainda respondeu às propostas do governo de realizar uma "intervenção indireta" no futebol brasileiro, um discurso usado pela presidente Dilma Rousseff depois da derrota para a Alemanha.

"A participação do estado é sempre bem-vinda, dentro dos limites do que se pode fazer", declarou Del Nero. Mas ele deixou claro que o governo precisaria se ocupar da rede pública de escolas antes de falar em agir nos clubes brasileiros.

"A escola é a base de todo", declarou. "O governo precisa dar maior prioridade para o esporte na rede pública", defendeu. "Os clubes não podem fazer tudo. Parte desse trabalho de base precisa ser construído pelas escolas", completou.

O dirigente ainda sugeriu que propostas para o desenvolvimento do futebol feminino enviado ao governo pela CBF estão paradas há anos. Ontem, o ministro Aldo Rebelo, da pasta de Esportes, e a Fifa, cobraram da CBF uma operação de maior envergadura com relação ao desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.

Del Nero, porém, alertou que ainda quando Orlando Silva era ministro, a CBF encaminhou um projeto para o desenvolvimento da modalidade nas universidades. Em troca de bolsas de estudos, as mulheres teriam a organização de times e de campeonatos. "Mas o projeto nunca andou", comentou Del Nero.