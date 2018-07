Presidente eleito do Flamengo começa a discutir transição

RIO - O presidente eleito do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, encontrou-se nesta quinta-feira com a atual presidente do clube, Patricia Amorim, para dar início à transição do cargo. O clima da reunião foi amistoso e, depois, os dois ainda posaram para fotos sorridentes.

Patricia Amorim, derrotada na tentativa de se reeleger, disse que vai facilitar o acesso de informações ao grupo vencedor da eleição da última segunda-feira, notadamente para que se faça um levantamento sobre as finanças do Flamengo.

Bandeira de Mello teve um dia intenso, com várias reuniões e contatos. Ele conversou com Dorival Junior e disse que aprovava o trabalho dele em 2012, mas não deu nenhuma declaração mais incisiva sobre a permanência do técnico para a próxima temporada.

Ele fez o mesmo com Zinho, o gerente de futebol do clube. Mas o presidente eleito só vai se manifestar publicamente sobre mudanças no comando do futebol do Flamengo depois de tomar posse, no dia 2 de janeiro.