Presidente está preocupada com a violência nos estádios

BRASÍLIA - Na recepção aos jornalistas no Palácio do Alvorada, a presidente Dilma Rousseff condenou a violência nos estádios do Brasil e a gestão dos clubes. E, ao fim do encontro, fez um tour pelo palácio para exaltar a beleza da arquitetura de Oscar Niemeyer (1907/2012).

Questionada se o governo não deveria entrar forte no combate à violência no futebol, Dilma disse que as leis já existem e que poucas são cumpridas. "Conversamos com alguns delegados que cuidam da segurança em estádios e eles reclamam que é difícil indiciar os torcedores violentos e, quando são presos, a Justiça vem e solta. É difícil", comentou a presidente.

Indagada sobre o projeto em que o seu governo trabalha para sanear os clubes, a presidente disse que o maior problema nem eram as dívidas, e sim a gestão do dinheiro. "Os clubes querem o perdão das dívidas, mas não falam em melhorar a gestão do dinheiro. Isso é inadmissível", disse aos jornalistas.

Antes de se despedir da comitiva de editores, ela fez questão de abrir a biblioteca do palácio para exaltar o pavimento. Fez questão de elogiar a arquitetura do Alvorada, mostrando a genialidade de Niemeyer na concepção e execução do projeto.

Ela levou os jornalistas à capela anexa ao palácio e revelou que nas horas difíceis costuma caminhar no entorno do edifício e até passa pela capela. "Sou católica não praticante, estudei em colégio de freiras. Não sou de muitas orações, mas na hora que a coisa aperta, recorro à Nossa Senhora Aparecida", revelou Dilma. Ela confirmou que ainda dá suas escapadas em passeios de moto pelas avenidas de Brasília.