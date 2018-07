Presidente Evo Morales homenageia Ronaldinho Gaúcho na Bolívia

SUCRE - A presença de Ronaldinho Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo em Sucre, na Bolívia, para a aclimatação da equipe do Flamengo visando o jogo contra o Real Potosí, pela pré-Libertadores, serviu de vitrine para o presidente Evo Morales. Nesta sexta-feira, ele entregou ao craque brasileiro uma medalha ao mérito esportivo.

"É um orgulho muito grande receber o Flamengo para se aclimatar e se preparar para a Libertadores. Aproveitamos para fazer um pequeno reconhecimento por respeito e admiração ao craque Ronaldinho. Sou admirador de seu futebol e vi muitos de seus dribles e gols pela televisão", disse Evo, que garantiu que a Bolívia sabe reconhecer os "amigos".

O presidente da Bolívia também elogiou Vanderlei Luxemburgo, outra estrela da delegação flamenguista em Sucre. "Luxemburgo é um personagem histórico do futebol brasileiro, da América do Sul e do mundo."

Ronaldinho agradeceu a homenagem e a hospitalidade do povo boliviano. "É uma honra receber essa homenagem, quero agradecer o carinho das pessoas de Sucre, que nos acolheu muito bem, falar em nome do meu clube, o Flamengo, e pela hospitalidade. Isso tudo me motiva a continuar trabalhado para manter meu nível por muitos anos e poder voltar à Bolívia com meu clube e dar alegria para as pessoas que gostam de futebol."