Presidente exalta base do Botafogo e pede apoio da torcida

"Temos uma mescla boa de jogadores experientes e atletas formados no clube. Vai ser essa tônica em 2016. Temos muita fé nos atletas formados na casa, porque acima de serem profissionais, têm amor muito grande pelo Botafogo e sabem o que representa usar essa camisa. Temos muita esperança de que façam muito sucesso e que o Botafogo tenha um ano muito bom", disse o dirigente em entrevista ao site oficial do clube.

Carlos Eduardo Pereira garantiu, porém, que reforços podem chegar ao Botafogo para a sequência da temporada e avaliou que a reformulação do elenco realizada após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro deu certo, elogiando o trabalho da comissão técnica.

"Esse trabalho começou no meio do ano passado, quando contratamos Ricardo Gomes olhando para o ano de 2016, pois tínhamos plena convicção do retorno do Botafogo à Série A. Foi importante ter Ricardo Gomes, Antônio Lopes e a comissão técnica pronta desde este momento. Tivemos que fazer a segunda reformulação na equipe em dois anos, mas este time está mostrando sua capacidade e obtendo vitórias", disse.

O dirigente fez coro ao técnico Ricardo Gomes, que está chateado com a baixa presença de público nos jogos do Campeonato Carioca - o Botafogo teve média de 3.665 pagantes nos quatro duelos que fez como mandante. Carlos Eduardo Pereira espera que a situação mude a partir da Taça Guanabara, a segunda fase do Estadual. O time estreia nesta etapa no próximo domingo, em clássico contra o Fluminense, marcado para Volta Redonda.

"Esse momento é muito importante para nós. Domingo começa a caminhada decisiva na Taça Guanabara, com um clássico. Estamos confiantes e é muito importante a presença da torcida para o time se sentir apoiado, ver bandeiras tremulando, ouvir suas músicas. Contamos com esse apoio dos torcedores nos estádios e se tornando sócios do Botafogo", comentou.