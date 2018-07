Presidente exalta novos contratados do Santos

"O Oswaldo de Oliveira é um profissional que atende o perfil de técnico que o Comitê de Gestão estava procurando", declarou Odílio, antes de enumerar as qualidades do novo treinador do time. O presidente disse que a capacidade de Oswaldo de trabalhar com jogadores da base foi decisivo para a contratação.

"Ele possui um currículo vitorioso, sabe trabalhar em grupo, está atualizado com as novas tecnologias do futebol, sua metodologia de trabalho também é moderna e tem espaço para trabalhar com jovens atletas das categorias de base. O Santos está muito feliz e o Oswaldo preenche todos os requisitos que desejamos em um técnico", elogiou.

O acerto com Leandro Damião também foi comemorado. Para Odílio, o atacante será a solução para o setor ofensivo do Santos, carente desde a saída de Neymar, em maio deste ano. "Dentro do nosso plano, nós precisávamos de um jogador de definição de jogada, aquele que faz o gol. Hoje temos poucas opções disponíveis e o Damião é disparado a melhor delas".

"Ele é um atleta com várias convocações para a seleção brasileira e tem o que precisa para o nosso ataque. Ele é o jogador da última bola. O Santos se empenhou para trazer o atleta que é a nossa esperança de gol para o ano que vem", declarou o presidente santista.