Presidente garante permanência de Neymar no Santos Rendimento superior a R$ 1 milhão por mês, entre salário e receitas com campanhas publicitárias, dentro de pouco tempo, e 45 milhões de euros (R$ 102 milhões) daqui a quatro anos e meio. Essa montanha de dinheiro é o argumento do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro para convencer Neymar a permanecer no Santos, mesmo diante do assédio que cresce a cada dia para levá-lo para o futebol europeu.