Presidente gremista garante Geromel para 2017 e diz não ter negociação com Barcos

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, negou nesta quarta-feira que esteja em negociação com o atacante Barcos e garantiu a permanência do zagueiro Pedro Geromel no elenco para a temporada 2017. Bolzan rejeitou os rumores sobre a contratação do atacante e disse se tratar somente uma conversa com um ex-jogador do clube.

"Não tem nada. Foi uma inconfidência de um empresário que foi oferecer um jogador e nos colocou na linha, mas muito mais por uma conversa de ex-jogador com o presidente do clube", disse o presidente, em entrevista ao Sportv. "O Barcos teve uma passagem em que se tornou ídolo do clube, mas não avançamos em absolutamente nada nessa negociação e nem tem negociação, nem proposta praticamente."

Sem maior preocupação em trazer reforços, Bolzan admite que o foco do clube no momento é manter o elenco, que se sagrou campeão da Copa do Brasil no início do mês. E, nesta busca, uma das prioridades é assegurar a permanência do zagueiro Pedro Geromel, um dos destaques da Copa do Brasil e do Brasileirão.

"Temos absoluta segurança de que o Geromel não deve sair, não pode sair e não vai sair", frisou o presidente gremista. "Por uma razão muito simples, o Grêmio tem que manter a estrutura do time para o ano que vem para ser competitivo, e o Geromel faz parte dessa segurança, dessa estrutura do time mínima para termos competitividade."

Se garante a permanência de Geromel, Bolzan já não diz o mesmo sobre o futuro de Luan, o jogador mais assediado por outros times neste fim de ano. "Luan é dos jogadores que têm compromisso com seu empresário. Em havendo proposta, a gente senta para debater, mas não teve nada efetivo, nada que se pudesse dizer que sentamos e vamos apreciar. Entre o Grêmio e seu representante existe um valor que, se for naquele patamar, a gente senta, mas se não chegar, não avança", explicou.