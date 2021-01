Presidente Jair Bolsonaro assiste ao treino do Flamengo em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira em Brasília o Centro de Treinamento do Brasiliense Futebol Clube, onde assistiu ao treino do Flamengo que ocorre nas instalações do clube local. A equipe do técnico Rogério Ceni derrotou o Palmeiras por 2 a 0, na quinta-feira, no Mané Garrincha, e agora se prepara para enfrentar o Athletico-PR, domingo, em Curitiba.

Bolsonaro chegou ao CT por volta de 16h e não parou para falar com a imprensa ou apoiadores. O compromisso não estava previsto na agenda oficial do presidente. Do lado de fora do local, há um grupo de cerca de 40 torcedores.

Ele se declara palmeirense, mas já surgiu com camisa de diversas equipes. No ano passado, Bolsonaro manteve diálogo com representantes de clubes de futebol, incluindo da diretoria do Flamengo, recebidos em seu gabinete.