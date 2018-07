Presidente Luis Alvaro avisa que Juan não irá mais para o Santos

PIRACICABA - O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, afirmou neste sábado que o lateral-esquerdo Juan não vai ser contratado pelo clube da Vila Belmiro. "Ele não vem mais", avisou o mandatário, em Piracicaba, onde os reservas da equipe empataram por 1 a 1 com o XV na estreia do Paulistão.

O dirigente ficou decepcionado com a postura do jogador do São Paulo durante o período final de negociação para a contratação do atleta. "Ele conversou com o Muricy, mas não mostrou-se entusiasmado em vir para o Santos. Aí começa a colocar um determinado padrão de exigência e não queremos isso", disse, lembrando que o zagueiro Alex Silva também não será contratado por ter pedido muito dinheiro.

Luis Alvaro explicou que aceitaria pagar um salário que girasse em torno de R$ 200 mil, que ele qualificou como "compatível" com um jogador de nível de seleção brasileira, mas depois se assustou com o fato de o atleta ter pedido mais de R$ 300 mil mensais para fechar com o Santos.

O presidente também criticou a atitude de Juan. "Podia acontecer com ele o mesmo que ocorreu com o Arouca, que estava no São Paulo, não jogava e aqui foi valorizado. O atleta não percebeu isso. Ele tem 29 anos, o Santos é uma vitrine, mas ele precisava pensar a médio prazo. No São Paulo ele não vai jogar, e a gente iria pagar a mesma coisa que ele ganha, que é muito para um lateral-esquerdo", ressaltou.