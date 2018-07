Presidente promete 'contratações de impacto' no Santos

Neymar vai ter um companheiro de ataque de qualidade na Copa Libertadores. O anúncio foi feito pelo presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, nesta quinta-feira, em Assunção, Paraguai, na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), durante o sorteio dos grupos da principal competição de futebol do continente.

"Vamos fazer contratações de impacto nos próximos 15 dias", adiantou o presidente santista, em entrevista à SporTV. "O nosso treinador, Adilson Batista, quer outro atacante e vamos atrás de outros jogadores".

O dirigente não revelou os nomes dos pretendidos, alegando que não pode anunciar reforços antes que as negociações sejam concluídas para não criar expectativa e frustrar o torcedor se as contratações não se confirmarem. Luís Álvaro também disse que ficou satisfeito com as declarações de Elano, segundo as quais ele pensa em voltar a jogar no futebol brasileiro e que tem preferência pelo Santos.

Com 28 anos de idade, o volante é considerado pela cúpula santista o substituto perfeito para Wesley, que formou com Paulo Henrique Ganso, Robinho e Neymar o quadrado mágico do time campeão paulista e da Copa do Brasil, e foi vendido ao Werder Bremen, da Alemanha. Mas o próprio dirigente reconhece ser difícil o retorno de Elano, um dos principais jogadores da geração campeã de 2002. "Entre a vontade e a realidade de um contrato há muitas coisas a serem acertadas", ponderou.