Presidente promete elenco do Flamengo mais forte em 2015

Sem grandes pretensões nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo foca no planejamento para 2015. O próximo ano é o último da gestão atual do presidente Eduardo Bandeira de Mello e, após dois anos de investimentos modestos, o dirigente promete uma equipe forte para a próxima temporada. Ele também revelou estar disposto a renovar com Anderson Pico, uma boa surpresa no fim da temporada rubro-negra.

"Melhoramos nossa situação financeira e graças a isso vamos poder investir melhor para 2015", disse Bandeira à Agência Estado, nesta terça-feira, após o lançamento do programa Anjo da Guarda, na sede do clube, na Gávea. Contudo, despistou sobre as novidades. "Não posso falar nada até para não atrapalhar as negociações, mas já há conversas em curso."

Bandeira está confiante no consenso entre as partes para a renovação dos contratos do capitão Léo Moura e do jovem atacante Nixon. Ele também afirmou o interesse de manter o lateral Anderson Pico no clube. O jogador, marcado por alguns problemas de indisciplina durante a carreira, recebeu um contrato curto como uma aposta de Luxemburgo e agradou ao dirigente.

"As qualidades técnicas do Anderson são indiscutíveis", afirmou Bandeira. "Além disso, ele chegou no clube desacreditado e está conseguindo dar a volta por cima. É até um exemplo para os demais jogadores. Temos a preferência na renovação e pretendemos exercê-la", contou.

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Estádio Independência, pela 35.ª rodada do Brasileiro. Com 47 pontos, o clube ocupa a 8.ª colocação na tabela, e não corre mais risco de rebaixamento, embora também não tenha chance de chegar à Libertadores.