Presidente promete Portuguesa mais forte em 2011

"Esse ano nós tínhamos um time forte, mas não subimos. Queremos montar uma equipe ainda melhor, mas com comprometimento. É dessa forma que nós e o Sérgio Guedes imaginamos o time", completou o dirigente, um dia depois de confirmar a permanência de Guedes no comando do time.

Nesta quinta, o presidente garantiu também que Luiz Iaúca seguirá no cargo de vice-presidente de futebol para a temporada 2011. A manutenção dos profissionais dependia da vitória de Da Lupa nas eleições, feito alcançado com somente 25 votos de diferença.

"O Luiz fica, mas teremos uma mudança no departamento. Vamos montar um colegiado, com quatro ou cinco pessoas influentes no clube e que ajudarão no futebol. Essas pessoas não serão escolhidas pela posição política, então membros da oposição poderão ser chamadas", explicou Da Lupa, que ficará à frente do clube por mais três anos, totalizando nove anos no poder.

Em 2011, a Portuguesa disputará três competições. O time do Canindé irá jogar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e, em seguida, a Série B do Campeonato Brasileiro.