Presidente Prudente receberá 1.º clássico do Paulistão

PRESIDENTE PRUDENTE - A prefeitura de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, anunciou nesta terça-feira que o clássico entre Santos e Palmeiras, o primeiro do Campeonato Paulista de 2012, vai acontecer na cidade, no Estádio Eduardo José Farah, mais conhecido como Prudentão. A partida, valida pela quinta rodada, está marcada para o dia 5 de fevereiro, um domingo, às 17h, com mando do Santos.

De acordo com a prefeitura, o pedido foi feito pelo gerente de futebol do Santos, Antônio Nei Pandolfo. O site de Presidente Prudente garante que a decisão foi ratificada no começo da tarde desta terça-feira pelo departamento de arrecadação do Santos.

A Vila Belmiro passou por reformas durante as férias dos jogadores e o gramado ainda não está pronto. Por isso, o estádio do Santos não será utilizado nas primeiras rodadas do Paulistão. A diretoria optou por levar o clássico para Prudente pensando na arrecadação, uma vez que a expectativa é atrair 30 mil torcedores ao Prudentão, segundo diz a prefeitura de Presidente Prudente.

Mesmo sem ter um time na primeira divisão do futebol paulista, Presidente Prudente já tem confirmado dois jogos no estadual. Pela segunda rodada, no dia 25 de janeiro, o Oeste vai receber o São Paulo no Prudentão, também pensando em renda.