Presidente revela busca do Grêmio por meia e Renato Gaúcho veta saída de Thaciano

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, nas oitavas da Copa Libertadores e na luta pela primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue de olho no mercado de contratações. O presidente Romildo Bolzan Jr. revelou que, mesmo com a janela de transferências do exterior se encerrando no próximo dia 9, o clube está na busca por um meia armador.

"Estamos organizando muito bem nossas tentativas de contratações. Estamos buscando, sim, e podemos ter novidades ainda. Não vamos descartar um volante e um médio armador. Não estamos parados. O Grêmio continua trabalhando, mesmo com tempo escasso", garantiu o dirigente após a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul (RS), na noite de quinta-feira, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Mesmo que tenha falado em novidades, o presidente gremista tratou de exaltar os jogadores que já estão no elenco do técnico Renato Gaúcho. "Temos que valorizar o que temos. Temos o Alisson fora. O Churín está chegando. Ambos laterais também estão se adaptando, o Lucas Silva de certa forma também vem evoluindo", afirmou.

Autor do gol contra o Juventude, Thaciano, segundo Renato Gaúcho, não será negociado ou envolvido em uma troca do Grêmio com o Cruzeiro pelo lateral-direito colombiano Orejuela. "O importante é que o Thaciano é um jogador fundamental para gente. Não tem chance de sair. A diretoria tem que resolver junto com o Cruzeiro sobre o Panita (Orejuela), mas pode ter certeza que o Thaciano não será incluído no negócio", explicou o treinador.

Sobre o volante Maicon, que deixou o campo em Caxias do Sul com dores na virilha aos 40 minutos da segunda etapa, Renato Gaúcho indicou que irá aguardar os exames para saber se poderá contar com o atleta ou não. "A gente precisa esperar 24 horas. Ele sabe da importância dele. Converso muito com o Maicon. Ele realizará os exames, me disse que sentiu um estalo. Vamos aguardar e esperar ele ser reavaliado", avisou.

O Grêmio volta a campo neste domingo contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20.ª rodada do Brasileirão.