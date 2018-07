Presidente revela que elenco do Guarani vai sofrer mudanças na Série B

O ciclo de contratações no Guarani não acabou para a disputa da Série B do Brasileiro mesmo depois da chegada dos meias Rafael Longuine e Matheus Otávio junto ao Santos. Por outro lado, alguns jogadores que estão tendo poucas oportunidades com o técnico Umberto Louzer podem deixar o clube de Campinas (SP).

"Precisamos contratar. Temos algumas posições carentes, precisamos de dois a três jogadores, mas isso passa também pela recolocação de alguns meninos nossos em outros clubes", assegurou o presidente Palmeron Mendes Filho.

Para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria alviverde já anunciou os seguintes reforços: os zagueiros Edson Silva e Everton Alemão, o lateral-esquerdo Rafael Franco, o volante Willian, os meias Rafael Longuine, Matheus Otávio e Guilherme, além dos atacantes Anselmo Ramon e Kauê.

Com apenas três pontos conquistados em três jogos, o Guarani agora tem pouco mais de uma semana de preparação para o tradicional dérbi campineiro contra a Ponte Preta, no dia 5 de maio, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada da Série B.