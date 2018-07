Presidente, Rivaldo defenderá Mogi Mirim no Paulistão

Fato parecido aconteceu neste ano, com Juninho Paulista, que assumiu o controle do Ituano, clube que o revelou. O meia, porém, sentiu o peso da idade, não teve bom rendimento e quase foi rebaixado com o time para a Série A2.

"Depois de resolver muitas coisas fora do País, resolvi disputar o Paulistão de 2011 pelo Mogi Mirim, no qual sou presidente", afirmou o jogador em seu página no Twitter. Sem atuar desde agosto, quando rescindiu com o Bunyodkor, do Usbequistão, Rivaldo retorna ao Brasil depois de sete anos.

Revelado na base do Santa Cruz, de Recife, Rivaldo ficou conhecido no futebol brasileiro após sua primeira passagem pelo Mogi Mirim durante o Campeonato Paulista de 92. Depois se destacou no Corinthians e no Palmeiras, clube no qual disputou seu último Paulistão, em 1996. Sua última passagem pelo Brasil aconteceu em 2003, quando foi contratado pelo Cruzeiro, comandado por Vanderlei Luxemburgo.

No ano passado, o jogador assumiu o comando Mogi Mirim e se tornou presidente do clube. Logo em seu primeiro ano de mandato, Rivaldo se envolveu em uma polêmica. Ele quis homenagear o pai e trocou o nome do estádio de Wilson de Barros, ex-presidente do clube, para Romildo Vitor Gomes Ferreira, sem nenhum vínculo com o clube ou com a cidade.