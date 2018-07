Presidente santista é internado 3 dias após receber alta

Na última sexta-feira, o presidente do Santos havia recebido alta depois de passar um mês e meio no Albert Einstein por conta de complicações cardíacas. Desde então, ele estava em sua casa, em São Paulo, dando prosseguimento à recuperação.

No dia 28 de fevereiro ele foi internado para uma biópsia no pulmão. No dia seguinte, passou por um cateterismo cardíaco com desobstrução da artéria coronária. Na ausência de Luis Alvaro, o presidente em exercício do Santos é Odílio Rodrigues. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube destacou que "segue na torcida pelo restabelecimento da saúde de seu presidente o mais rápido possível".

No comando do Santos desde o início de 2010, o dirigente está no seu segundo mandato presidencial no clube. Durante a sua gestão, o clube da Vila Belmiro faturou três títulos do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012). Por causa dos graves problemas de saúde, Luis Alvaro havia pedido licença do cargo, sendo que a mesma se encerraria no final deste mês e foi aprovada pelo conselho deliberativo.