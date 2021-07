Presidente são-paulino, Julio Casares testa positivo para covid-19 e já segue medidas de isolamento

O São Paulo anunciou em nota que Julio Casares, presidente do clube, foi diagnosticado com covid-19. O anúncio foi feito por meio de nota e comunica que o mandatário já está sendo assistido pelo departamento médico e vem seguindo as medidas preventivas de isolamento para evitar qualquer perigo de transmissão.

Casares, de 59 anos, já tomou as duas doses da vacina, o que deve amenizar os efeitos mais fortes da doença em seu organismo.

O período de isolamento para o combate da covid-10 oscila entre dez dias e duas semanas. Assim, a previsão é de que o dirigente volte a exercer as suas funções ainda antes da primeira quinzena de agosto.

Desde que assumiu o cargo de presidente, Casares sempre acompanha a delegação são-paulina nos jogos de futebol. O seu retorno agora vai estar condicionado ao aval do departamento médico do clube.

Neste final de semana, o São Paulo terá o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.