Presidente uruguaio defende Luis Suárez após polêmica

"É necessário que Suárez sinta à distância o carinho humano que este pequeno grande Uruguai tem por ele", declarou Mujica, em entrevista a uma rádio local. "Por isto a solidariedade com ele. Suárez não é um racista e nunca será", completou.

Suárez cumpriu suspensão de oito partidas depois de ofender racialmente Evra, durante um confronto entre Liverpool e Manchester United pelo Campeonato Inglês. Na primeira partida entre as equipes depois da suspensão, no último sábado, ele recusou-se a cumprimentar o francês antes do início do jogo.

A atitude do uruguaio foi muito criticada na Inglaterra, inclusive por dirigentes e patrocinadores do Liverpool. Assim, no dia seguinte ao confronto, o atacante pediu desculpas através do site oficial do clube.

Para Mujica, no entanto, a suspensão dada a Suárez foi "exagerada". "Algumas pessoas não entendem que ele não estudou para ser um diplomata. É um rapaz genial nos campos de futebol, humilde, que saiu de um lugar pobre. Por tudo isso gostamos muito dele", afirmou.