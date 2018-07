Presidente uruguaio envia mensagem para elogiar papel do país na Copa: 'Orgulho'

Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez enviou uma mensagem de apoio aos jogadores do país e ao técnico Oscar Tabárez. A seleção do país foi eliminada da Copa do Mundo nas quartas de final, após derrota sofrida para a França, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Nijni Novgorod.

"Como presidente da República, e em nome do povo uruguaio, expresso o orgulho que sentimos da seleção uruguaia de futebol. Desejo que essa mensagem chegue ao corpo técnico, aos auxiliares e, em especial, aos jogadores, para transmitir nosso profundo agradecimento e nossas felicitações pelo que foi alcançado nesse Mundial", escreveu Vázquez nesta sexta.

Para o presidente, a vontade uruguaia de vencer ficou marcada no torneio. "Como já havíamos manifestado publicamente, além dos resultados esportivos, reconhecemos a dedicação, a coragem, o comprometimento, a lealdade e o cavalheirismo de todos os nossos jogadores, em defesa do alto prestígio que o Uruguai tem no mundo", afirmou.

O Uruguai disputou a fase eliminatória de uma Copa pela terceira edição seguida do torneio, o que nunca tinha acontecido antes. "Depois de terminada essa etapa esportiva, outras se abrirão, e o povo uruguaio continuará acompanhando com fervor", finalizou Vázquez.